300 обманутых матерей. В Рязани начался суд над интернет-продавцом детских вещей

В среду, 14 августа, в Октябрьском суде Рязани начался суд над интернет-продавцом детских вещей.

По версии следствия, с октября 2015 года по декабрь 2016 года подсудимая в «Одноклассниках» продавала детскую одежду и коляски. Покупатели вместе с заказом делали 100% предоплату, но так и не получали обещанные товары.

За время своей незаконной деятельности подсудимая заработала более 15 миллионов рублей.

Женщину обвиняют в незаконной предпринимательской деятельности без регистрации с причинением крупного ущерба гражданам (более 5 миллионов) пункт «б» части 2 статьи 171 УК. В списке пострадавших числятся около 300 человек, однако в суд пришли только 11.

Адвокат попросил провести заседание без журналистов из-за опасения, что «персональные данные его подзащитной станут достоянием общественности», однако судья в ходатайстве отказала.

В свою очередь потерпевшие не согласились с вменяемой подсудимой статьей и потребовали вернуть дело прокурору. По их мнению, действия злоумышленницы стоить расценивать как мошенничество, так как она не планировала продавать детские вещи и коляски, а заранее рассчитывала обмануть своих покупателей. Суд в ходатайстве отказал.

Из-за неявки большинства потерпевших на заседание суд перенесли.