Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:30, 13 августа 2019 227
 0    0

Из-за пожара в Турлатове мэрия провела заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям

Из-за пожара в Турлатове мэрия провела заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям

Из-за пожара в Турлатове в администрации Рязани прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщила пресс-служба городской мэрии.

Как сообщили на заседании городской КЧС, которую провел исполняющий обязанности заместителя главы администрации Владимир Бурмистров, к устранению пожара приступили сразу же. В данный момент на объекте активного горения нет, работают 2 пожарных расчета, организован бесперебойный подвоз воды, а также засыпка грунтом кромки очага возгорания.

По поручению Владимира Бурмистрова, количество техники для ликвидации пожара увеличат. Муниципальные предприятия города предоставят дополнительно бульдозер, два самосвала и погрузчик.

На данной территории, находящейся в собственности ООО «Экоресурс» и арендуемой ООО «Экошлак», ранее зафиксировали нарушения соблюдения требований противопожарной безопасности.

«Это системная проблема, которая требует четкого подхода и принятия быстрых решений. Комиссии в кратчайшие сроки должна быть предоставлена информация о том, как были выделены земельные участки, совпадают ли они с документацией, представленной арендатором, — подчеркнул Владимир Бурмистров, — Но, в первую очередь, мы должны полностью ликвидировать очаг возгорания и задымления».

Пожар начался еще вечером в понедельник, 12 августа. Дым от возгорания распространился по всему городу и рязанцы пожаловались на запах гари.

После произошедшего экологическая лаборатория провела замер атмосферного воздуха.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
4 часа назад
Умные технологии «Ростелекома» для безопасности вашего дома

Умные технологии «Ростелекома» для безопасности вашего дома

Рязанцам рассказали о возможностях «Умного дома».

Популярное
Комментируемое
Новое
14:31, 10 августа 2019 33 627
Пробки, тучи, самолеты. Под Рязанью прошел «Авиамикс»
16:11, 11 августа 2019 16 620
«Привезли в лесной ад». Пострадавшие от наводнения дети из Иркутской области просят увезти их из рязанского лагеря 10
9:24, 7 августа 2019 16 044
Опубликовано видео с погибшими в аварии с микроавтобусом в Рязанской области
8:55, 7 августа 2019 15 985
На вокзале «Рязань-1» горел вагон 1
11:06, 1 августа 2019 15 805
Из-за заминированного автовокзала по Московскому шоссе перекрыли движение 4
Все новости
Голосования

Кто станет мэром Рязани?

Окончание опроса: 26.08.2019
Архив голосований
Форум