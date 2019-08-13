Из-за пожара в Турлатове мэрия провела заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям

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Из-за пожара в Турлатове в администрации Рязани прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщила пресс-служба городской мэрии.
Как сообщили на заседании городской КЧС, которую провел исполняющий обязанности заместителя главы администрации Владимир Бурмистров, к устранению пожара приступили сразу же. В данный момент на объекте активного горения нет, работают 2 пожарных расчета, организован бесперебойный подвоз воды, а также засыпка грунтом кромки очага возгорания.
По поручению Владимира Бурмистрова, количество техники для ликвидации пожара увеличат. Муниципальные предприятия города предоставят дополнительно бульдозер, два самосвала и погрузчик.
На данной территории, находящейся в собственности ООО «Экоресурс» и арендуемой ООО «Экошлак», ранее зафиксировали нарушения соблюдения требований противопожарной безопасности.
«Это системная проблема, которая требует четкого подхода и принятия быстрых решений. Комиссии в кратчайшие сроки должна быть предоставлена информация о том, как были выделены земельные участки, совпадают ли они с документацией, представленной арендатором, — подчеркнул Владимир Бурмистров, — Но, в первую очередь, мы должны полностью ликвидировать очаг возгорания и задымления».
Пожар
После произошедшего экологическая лаборатория
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