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Активисты нашли родственников жителя Шацка, погибшего во время Великой Отечественной войны под Тверью. Об этом сообщило ИД
Останки бойца, по сообщению поисковиков из «Тризны», нашли 6 августа.
Предположительно, обнаружили тело Василия Киселева, 1909 года рождения, уроженца Рязанской области, Шацкого района, села Борки.
Поисковики
По словам главы, родственники уже связались с поисковиками. Решается вопрос о захоронении останков Василия Андреевича.
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