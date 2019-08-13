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17:42, 13 августа 2019 235
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Активисты нашли родственников жителя Шацка, погибшего во время Великой Отечественной войны под Тверью

Активисты нашли родственников жителя Шацка, погибшего во время Великой Отечественной войны под Тверью

Активисты нашли родственников жителя Шацка, погибшего во время Великой Отечественной войны под Тверью. Об этом сообщило ИД Пресса.

Останки бойца, по сообщению поисковиков из «Тризны», нашли 6 августа.

Предположительно, обнаружили тело Василия Киселева, 1909 года рождения, уроженца Рязанской области, Шацкого района, села Борки.

Поисковики просили помочь в поиске родных, сообщив координаты в социальных сетях.

По словам главы, родственники уже связались с поисковиками. Решается вопрос о захоронении останков Василия Андреевича.


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