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11:24, 12 августа 2019 246
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В Рязанской области ищут родственников бойца, погибшего во время Великой Отечественной войны

В Рязанской области ищут родственников бойца, погибшего во время Великой Отечественной войны

В Рязанской области ищут родственников Василия Киселева, погибшего во время Великой Отечественной войны под Тверью. Об этом пишет ИД «Пресса».

Поисковики Межрегиональной Молодежной Общественной Организации Поискового Объединения «Тризна» сообщили, что останки бойца нашли во время работ в Векшино Зубцовского района Тверской области.

Предположительно, это уроженец села Борки Щацкого района Рязанской области. Известно, что Василий Андреевич Киселев родился в 1909 году.

Жена — Прасковья Степановна Киселева.

Поисковики просят помочь в поиске родных. Сообщать информацию можно по телефону +7 (903) 120-11-55 (Григорий) или по электронной почте griguar@gmail.com


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