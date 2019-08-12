В Рязанской области ищут родственников бойца, погибшего во время Великой Отечественной войны

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В Рязанской области ищут родственников Василия Киселева, погибшего во время Великой Отечественной войны под Тверью. Об этом пишет ИД «
Поисковики Межрегиональной Молодежной Общественной Организации Поискового Объединения «Тризна» сообщили, что останки бойца нашли во время работ в Векшино Зубцовского района Тверской области.
Предположительно, это уроженец села Борки Щацкого района Рязанской области. Известно, что Василий Андреевич Киселев родился в 1909 году.
Жена — Прасковья Степановна Киселева.
Поисковики просят помочь в поиске родных. Сообщать информацию можно по телефону
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