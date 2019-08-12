Центр Солженицына в Рязани откроют 14 августа

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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
Центр имени А.И. Солженицына по адресу: улица Николодворянская, дом №24/42 в Рязани откроют в среду, 14 августа. Об этом сообщило
В экспозиции музея представят творчество писателя во время его пребывания в Рязани и жизнь региона в 50-60-х годах прошлого века.
Планируется, что в дальнейшем центр имени А.И. Солженицына будет реализовывать образовательные и исследовательские программы.
Напомним, центр
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