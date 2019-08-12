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15:41, 12 августа 2019 634
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Центр Солженицына в Рязани откроют 14 августа

Центр Солженицына в Рязани откроют 14 августа

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Центр имени А.И. Солженицына по адресу: улица Николодворянская, дом №24/42 в Рязани откроют в среду, 14 августа. Об этом сообщило министерство культуры России.

В экспозиции музея представят творчество писателя во время его пребывания в Рязани и жизнь региона в 50-60-х годах прошлого века.

Планируется, что в дальнейшем центр имени А.И. Солженицына будет реализовывать образовательные и исследовательские программы.

Напомним, центр планировали открыть 11 декабря прошлого года, но работы к сроку не завершили.

Ранее сообщалось, что в здании разместят несколько экспозиций, посвященных истории Рязани 20 века, литературным событиям, судьбам жителей региона, о которых писал Солженицын.


© RZN.info

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