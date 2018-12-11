Центр Солженицына в Рязани не откроется в день столетия писателя. Во вторник, 11 декабря, рабочие продолжают реставрировать дом Салтыкова-Щедрина на улице Ленина, в котором расположится музей.
Сейчас рабочие завершают ремонт фасада и сушат его тепловыми пушками, также проводится внутренняя отделка.
По их словам, внутри еще не появилась экспозиция будущего музея. «Работы еще достаточно, сроки несколько раз переносились, вроде, открывать планировали в четверг. Должны успеть», — рассказали работники.
12 декабря со здания должны снять фасадную сетку и начать делать крыльцо.
Напомним, Центр
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