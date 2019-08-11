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19:46, 11 августа 2019 555
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В Рязани котят выбросили в Трубеж — соцсети

В Рязани котят выбросили в Трубеж — соцсети

В Рязани котят выбросили в реку Трубеж. Об этом в воскресенье, 11 августа, сообщили подписчики группы «Типичная Рязань».

«Люди добрые, отзовитесь, привезли двух котят и выкинули в речку. Мы с ребятами мешок вытащили и принесли их в подъезд», — написал пользователь Олег Колобанов.

Рязанец рассказал, что не может забрать животных и сейчас ищет им хозяев. Связаться с ним можно по номеру: +7 (900) 610-44-89.

Напомним, в апреле в Рязанской области неизвестный выкинул из машины чемодан с щенками. В декабре прошлого года в лесу под Рязанью в метель выбросили 20 щенков, им всем нашли дом.


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