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В Рязани котят выбросили в реку Трубеж. Об этом в воскресенье, 11 августа, сообщили подписчики группы «
«Люди добрые, отзовитесь, привезли двух котят и выкинули в речку. Мы с ребятами мешок вытащили и принесли их в подъезд», — написал пользователь Олег Колобанов.
Рязанец рассказал, что не может забрать животных и сейчас ищет им хозяев. Связаться с ним можно по номеру:
Напомним, в апреле в Рязанской области неизвестный выкинул из машины
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