В лесу под Рязанью в метель выбросили 20 щенков. Об этом случае в воскресенье, 2 декабря, на своей странице
Неподалеку от поселка «Снегири» рязанец нашел стаю примерно полуторамесячных щенков и собаку. Он забрал животных с собой.
«У них был дом — малыши очень упитанные, — рассказал мужчина. — Мы же на крыльце бани из огромной коробки соорудил щенкам общежитие. В одно мгновение наш дом превратился в приют для собак. Как вы понимаете, без вас нам не обойтись».
Афонькин живет в селе Агро-Пустынь. Он готов привезти щенков в Рязань. Позвонить мужчине можно по телефону: