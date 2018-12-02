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16:51, 2 декабря 2018 3 594
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В лесу под Рязанью в метель выбросили 20 щенков

В лесу под Рязанью в метель выбросили 20 щенков

В лесу под Рязанью в метель выбросили 20 щенков. Об этом случае в воскресенье, 2 декабря, на своей странице рассказал Роман Афонькин.

Неподалеку от поселка «Снегири» рязанец нашел стаю примерно полуторамесячных щенков и собаку. Он забрал животных с собой.

«У них был дом — малыши очень упитанные, — рассказал мужчина. — Мы же на крыльце бани из огромной коробки соорудил щенкам общежитие. В одно мгновение наш дом превратился в приют для собак. Как вы понимаете, без вас нам не обойтись».

Афонькин живет в селе Агро-Пустынь. Он готов привезти щенков в Рязань. Позвонить мужчине можно по телефону: +7 (910) 561-70-53.


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