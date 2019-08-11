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15:35, 11 августа 2019 552
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Крупным планом. Как прошел «Авиамикс» под Рязанью?

Крупным планом. Как прошел «Авиамикс» под Рязанью?

В субботу, 10 августа, на полигоне в Дубровичах устроили показательные выступления игр «Авиадартс» — «Авиамикс». Их открывал главком ВКС Сергей Суровикин.

В демонстративных полетах поучаствовали более 50 экипажей. Зрители увидели выступления «Русских Витязей» и «Соколов России» на истребителях Су-35С, «Беркутов» на вертолетах Ми-28Н и «Стрижей» на самолетах МиГ-29 и другую программу.


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