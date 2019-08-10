Пробки, тучи, самолеты. Под Рязанью прошел «Авиамикс»

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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
В субботу, 10 августа, на полигоне в Дубровичах прошли показательные выступления игр «Авиадартс». Перед шоу пилотов посетители полигона могли сфотографироваться с военной техникой, самолетами, оружием.
«Авиамикс» открыл главком ВКС Сергей Суровикин и рязанский губернатор Николай Любимов. Политик заявил, что для Рязанской области этот турнир стал настоящим брендом.
Он отметил, что на соревнования приезжают гости из других регионов и зарубежья.
«Когда смотришь на мастерство летчиков, которые выполняют невероятные фигуры высшего пилотажа, то убеждаешься, что мирное небо под надежной защитой», — подчеркнул Любимов.
После торжественного открытия почетные гости
Несмотря на мелкий дождик, шоу началось вовремя.
В демонстративных полетах поучаствовали более 50 экипажей.
Зрители увидели дуэль «Русских Витязей» на истребителях Су-35С, бомбовые удары самолетов Ту-22М3 и Су-34, маневры и ракетные удары Су-25СМ3, высадку десантников с вертолетов под прикрытием Ми-28Н и Ка-52, пуски ракет звеном «Ночных охотников» вертолетов Ми-28Н, выброс воды самолетом Ил-76 и вертолетов Ми-26, десантирование грузов.
Из-за туч самолеты периодически исчезали из поля зрения гостей «Авиамикса».
Шоу завершилось выступлениями «Соколов России» на самолетах Су-35С, «Беркутов» на вертолетах Ми-28Н и «Стрижей» на самолетах МиГ-29.
После «Авиамикса» на выезде с полигона «Дубровичи» образовалась пробка из-за большого количества зрителей.
Напомним, «Авиадартс» проходит в Рязанской области в четвертый раз.
© RZN.info
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