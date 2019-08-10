RZN.info публикует фоторепортаж с «Авиамикса»

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В субботу, 10 августа, на полигоне в Дубровичах прошел «Авиамикс».
Перед шоу пилотов посетители полигона могли сфотографироваться с военной техникой, самолетами, оружием.
В демонстративных полетах поучаствовали более 50 экипажей.
Напомним, «Авиадартс»
Фотографии Станислава Синельникова
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →В полиции рассказали подробности смертельного ДТП в Путятинском районе
Знакомимся с кандидатами!