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19:21, 10 августа 2019 509
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RZN.info публикует фоторепортаж с «Авиамикса»

RZN.info публикует фоторепортаж с «Авиамикса»

В субботу, 10 августа, на полигоне в Дубровичах прошел «Авиамикс».

Перед шоу пилотов посетители полигона могли сфотографироваться с военной техникой, самолетами, оружием.

В демонстративных полетах поучаствовали более 50 экипажей.

Напомним, «Авиадартс» проходит в Рязанской области в четвертый раз.

Фотографии Станислава Синельникова


© RZN.info

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