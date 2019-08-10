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15:41, 10 августа 2019 226
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Бывшего рязанского чиновника выкинули из служебной машины из-за хамства — СМИ

Бывшего рязанского чиновника выкинули из служебной машины из-за хамства — СМИ

Стали известны причины, по которым бывшего руководителя секретариата вице-губернатора Рязанской области Константина Харисова выкинули из машины в степи. Их опубликовало АИС.

Как сообщило агентство, вице-губернатор республики Хакасия во время поездки сделал перерыв, чтобы пообедать в кафе. Водитель служебной машины Харисова сел за один столик со своим начальником. Политика это возмутило.

Он начал резко выговаривать водителю свои претензии.

Конфликт продолжился и в дороге. Шофер нажал на тормоз и выкинул Харисова из автомобиля, а сам уехал. Это произошло примерно в трехстах километрах от столицы региона.

Напомним, ранее стало известно, что Харисова выбросил из автомобиля собственный водитель.


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