В Минобороны рассказали, как планируют тушить пожары в Сибири

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Пожары под Красноярском начнут тушить одновременно несколько самолетов. Об этом сообщил
«Очаги пожаров начнут тушить одновременно четырьмя-пятью самолетами. Они будут идти друг за другом. Только так пожар можно потушить», — заявил Булгаков.
Позже он добавил, что на каждый самолет прибыли по два экипажа сотрудников. Это делается, чтобы оперативно сменять людей после смен.
Напомним, в настоящее время леса
Из-за пожаров режим ЧС
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