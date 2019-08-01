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8:28, 1 августа 2019 125
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В Минобороны рассказали, как планируют тушить пожары в Сибири

В Минобороны рассказали, как планируют тушить пожары в Сибири

Пожары под Красноярском начнут тушить одновременно несколько самолетов. Об этом сообщил Life со ссылкой на заместителя министра обороны России генерала армии Дмитрия Булгакова.

«Очаги пожаров начнут тушить одновременно четырьмя-пятью самолетами. Они будут идти друг за другом. Только так пожар можно потушить», — заявил Булгаков.

Позже он добавил, что на каждый самолет прибыли по два экипажа сотрудников. Это делается, чтобы оперативно сменять людей после смен.

Напомним, в настоящее время леса горят на территории Таймыра, Эвенкии, Богучанского, Кежемского, Енисейского, Мотыгинского и Абанского районов, говорится в сообщении.

Из-за пожаров режим ЧС ввели на всей территории Иркутской области, Красноярского края, в двух районах Бурятии и одном районе Якутии.


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