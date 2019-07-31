Путин направил военных тушить пожары в Сибири

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Президент Владимир Путин дал указание Минобороны подключиться к тушению пожаров в Сибири и Дальнем Востоке, и сохранить группировку, оказывающую помощь пострадавшим от наводнений. Об этом сообщил
Решение президент принял после доклада главы МЧС Евгения Зиничева.
В настоящее время лесные пожары происходят на территории Таймыра, Эвенкии, Богучанского, Кежемского, Енисейского, Мотыгинского и Абанского районов, говорится в сообщении.
Из-за пожаров режим ЧС
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По статье 228.1 Уголовного кодекса за такую деятельность грозит срок от четырех лет лишения свободы.