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19:34, 31 июля 2019 194
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Путин направил военных тушить пожары в Сибири

Путин направил военных тушить пожары в Сибири

Президент Владимир Путин дал указание Минобороны подключиться к тушению пожаров в Сибири и Дальнем Востоке, и сохранить группировку, оказывающую помощь пострадавшим от наводнений. Об этом сообщил сайт Кремля.

Решение президент принял после доклада главы МЧС Евгения Зиничева.

В настоящее время лесные пожары происходят на территории Таймыра, Эвенкии, Богучанского, Кежемского, Енисейского, Мотыгинского и Абанского районов, говорится в сообщении.

Из-за пожаров режим ЧС ввели на всей территории Иркутской области, Красноярского края, в двух районах Бурятии и одном районе Якутии.


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