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Фото: Pixabay.com
В трех регионах Сибири из-за лесных пожаров ввели режим ЧС. Об этом в понедельник, 29 июля,
Сильные пожары полыхают в Красноярском крае, Иркутской области и Бурятии. Дым от горящего леса распространяется на другие регионы.
По данным ведомства, пожарами охвачено почти три миллиона гектаров тайги. Зафиксировано около 500 очагов, их площадь увеличивается.
Угрозы для населенных пунктов пока нет.
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.