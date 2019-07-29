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17:25, 29 июля 2019 144
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В трех регионах Сибири из-за лесных пожаров ввели режим ЧС

В трех регионах Сибири из-за лесных пожаров ввели режим ЧС

Фото: Pixabay.com

В трех регионах Сибири из-за лесных пожаров ввели режим ЧС. Об этом в понедельник, 29 июля, сообщил сайт МЧС.

Сильные пожары полыхают в Красноярском крае, Иркутской области и Бурятии. Дым от горящего леса распространяется на другие регионы.

По данным ведомства, пожарами охвачено почти три миллиона гектаров тайги. Зафиксировано около 500 очагов, их площадь увеличивается.

Угрозы для населенных пунктов пока нет.


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