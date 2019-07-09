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В понедельник, 8 июля, в Рыбновском районе отменили режим ЧС. Об этом сообщила районная администрация в
«В связи с минованием угрозы возникновения лесных пожаров в населенных пунктах Сельцы, Шехмино и учебном центре РВВДКУ, с 12:00 8 июля 2019 года на территории Рыбновского муниципального района отменен режим чрезвычайной ситуации», — говорится в сообщении.
Напомним, режим
Крупный лесной пожар на границе Рязанской области и Подмосковья начался в среду, 19 июня, во время занятий по огневой подготовке на полигоне в Сельцах. Там
Огонь тушили при помощи
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