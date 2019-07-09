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11:31, 9 июля 2019 213
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В Рыбновском районе отменили режим ЧС

В Рыбновском районе отменили режим ЧС

В понедельник, 8 июля, в Рыбновском районе отменили режим ЧС. Об этом сообщила районная администрация в группе «ВКонтакте».

«В связи с минованием угрозы возникновения лесных пожаров в населенных пунктах Сельцы, Шехмино и учебном центре РВВДКУ, с 12:00 8 июля 2019 года на территории Рыбновского муниципального района отменен режим чрезвычайной ситуации», — говорится в сообщении.

Напомним, режим ввели 20 июня.

Крупный лесной пожар на границе Рязанской области и Подмосковья начался в среду, 19 июня, во время занятий по огневой подготовке на полигоне в Сельцах. Там загорелась сухая трава, затем огонь перешел на деревья. Из-за угрозы распространения пожара местные жители готовились к эвакуации. В Минобороны уточняли, что боеприпасов или взрывчатых веществ на полигоне не было. Однако позже стало известно, что за первые два дня пожара в Сельцах взорвалось более 150 боеприпасов.

Огонь тушили при помощи парашютистов-десантников. В воскресенье, 23 июня, смог от пожаров добрался до Рязани. Горожане начали сравнивать ситуацию с той, что была в областном центре во время пожаров 2010 года.


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