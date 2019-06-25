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С 20 июня в Рыбновском районе ввели режим ЧС. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
По информации сайта «
Напомним, в региональном министерстве природопользования
Ранее стало известно, что пожар на границей с Мордовией охватил почти 1700 гектаров. В основном это оставшийся после пожаров 2010 года валежник. Сообщалось, что огонь в Мордовию
О
Крупный лесной пожар на границах Рязанской области и Подмосковья начался в среду, 19 июня, во время занятий по огневой подготовке на полигоне в Сельцах. Там
В Минобороны уточняли, что боеприпасов или взрывчатых веществ на полигоне не было.
Пожар распространился на территорию Подмосковья.
В воскресенье, 23 июня, смог от пожаров добрался до Рязани. Горожане
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Многие слышали про вычет при покупке квартиры, но как его получить?