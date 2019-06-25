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9:17, 25 июня 2019 216
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В Рыбновском районе ввели режим ЧС

В Рыбновском районе ввели режим ЧС

С 20 июня в Рыбновском районе ввели режим ЧС. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

По информации сайта «Авиалесаохраны» на вторник, 25 июня, на территории Рязанской области горит 122 гектара леса, 800 гектаров на землях обороны и безопасности.

Напомним, в региональном министерстве природопользования заявили, что до конца понедельника, 24 июня, планируют частично ликвидировать пожар на границе с Подмосковьем.

Ранее стало известно, что пожар на границей с Мордовией охватил почти 1700 гектаров. В основном это оставшийся после пожаров 2010 года валежник. Сообщалось, что огонь в Мордовию перешел из Рязанской области. В рязанском ГУ МЧС уточнили, что деревню, рядом с которой загорелся лес, удалось отстоять.

О возгорании в трех километрах от деревни Свеженькая пожарным сообщили в пятницу, 21 июня. В воскресенье, 23 июня, «Известия Мордовии» писали, что площадь лесного пожара превышает 200 гектаров.

Крупный лесной пожар на границах Рязанской области и Подмосковья начался в среду, 19 июня, во время занятий по огневой подготовке на полигоне в Сельцах. Там загорелась сухая трава, затем огонь перешел на деревья. Из-за угрозы распространения пожара местные жители готовились к эвакуации.

В Минобороны уточняли, что боеприпасов или взрывчатых веществ на полигоне не было.

Пожар распространился на территорию Подмосковья.

В воскресенье, 23 июня, смог от пожаров добрался до Рязани. Горожане начали сравнивать ситуацию с той, что была в областном центре во время пожаров 2010 года.


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