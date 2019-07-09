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20:51, 9 июля 2019 182
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Под Рязанью ищут пропавшего 62-летнего мужчину

Под Рязанью ищут пропавшего 62-летнего мужчину

В Рязанской области ищут пропавшего 62-летнего Сергея Митрофанова, сообщили волонтеры ПСО «Мещера».

9 июля 2019 года мужчина ушел в лес в селе Ласково и не вернулся.

Приметы: рост 180 см, глаза карие, волосы темные с проседью, телосложение нормальное. Одежда: кепка и штаны армейского образца защитного цвета (хаки), куртка военного образца с капюшоном защитного цвета (хаки), кроссовки «адидас» зеленые.

Может нуждаться в медпомощи.

Всем, кто видел этого человека, попросили звонить по телефонам: Римма +7 (920) 989-71-05, дежурный отряда: +7 (4912)51-21-71


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