Под Рязанью ищут пропавшего 62-летнего мужчину

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В Рязанской области ищут пропавшего 62-летнего Сергея Митрофанова, сообщили волонтеры ПСО «Мещера».
9 июля 2019 года мужчина ушел в лес в селе Ласково и не вернулся.
Приметы: рост 180 см, глаза карие, волосы темные с проседью, телосложение нормальное. Одежда: кепка и штаны армейского образца защитного цвета (хаки), куртка военного образца с капюшоном защитного цвета (хаки), кроссовки «адидас» зеленые.
Может нуждаться в медпомощи.
Всем, кто видел этого человека, попросили звонить по телефонам: Римма
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В историческом центре Рязани почти не осталось мест, где повышенная комфортность проживания сочеталась бы с максимальной доступностью социальной инфраструктуры.