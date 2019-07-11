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7:59, 11 июля 2019 271
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Пропавшего под Рязанью 62-летнего мужчину нашли живым

Пропавшего под Рязанью 62-летнего мужчину нашли живым

Пропавшего под Рязанью 62-летнего Сергея Митрофанова нашли живым, сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Рязань».

Подробности поисков не разглашаются.

Напомним, мужчина пропал 9 июля 2019 года, когда ушел в лес в селе Ласково.


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