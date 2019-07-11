Пропавшего под Рязанью 62-летнего мужчину нашли живым

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Пропавшего под Рязанью 62-летнего Сергея Митрофанова нашли живым, сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Рязань».
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Напомним, мужчина
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