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13:35, 9 июля 2019 88
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«Гигантская лужа». Еще одна экспертиза не признала «Дикую утку» озером

«Гигантская лужа». Еще одна экспертиза не признала «Дикую утку» озером

В суде владелец участка представил экспертизу, которая не признала «Дикую утку» озером.

Во вторник, 9 июля, материалы гидрологического обследования земельного участка рядом с Северной окружной дорогой в Рязани представил адвокат владельца земли — Юрий Шпаков.

Работу провела экспертная организация «ГЭТРИ». По словам защитника, она имеет все сертификаты соответствия.

В отчете говорится, что «Дикая утка» не может называться водоемом, так как она образована в результате деятельности человека, которая привела к заболачиванию местности.

В исследовании привели съемки из космоса с 1970 по 1989 год, в которых «на месте участка было поле».

Также адвокат назвал водоем «лужей, которая превратилась в гигантские размеры».

Прокуратура в свою очередь представила результаты независимой экспертизы научно-технического центра «Мещерский», которая в свою очередь признала «Дикую утку» водоемом. Ее провели на деньги, которые собрали неравнодушные рязанцы.

Стороны ходатайствовали о привлечении к делу специалистов двух экспертных организаций, для дачи пояснений.

Кроме того, прокуратура привлекала к делу письмо минприроды, согласно которому участок с «Дикой уткой» входит в лесопарковый зеленый пояс вокруг Рязани. Это также накладывает определенные ограничения на собственника.

Ранее на владельца участка с «Дикой уткой» подал в суд природоохранный прокурор.

Он требует прекратить засыпать участок до разработки проекта мелиорации земель, запретить складировать отходы и изменять границы дна и берегов до получения решения о предоставлении водного объекта в пользование.

Напомним, об уничтожении озера «Дикая утка» на медиафоруме ОНФ рассказали президенту. Путин пообещал изучить ситуацию. Однако озеро за Северным обходом продолжили засыпать землей.


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