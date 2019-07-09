«Гигантская лужа». Еще одна экспертиза не признала «Дикую утку» озером

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В суде владелец участка представил экспертизу, которая не признала «Дикую утку» озером.
Во вторник, 9 июля, материалы гидрологического обследования земельного участка рядом с Северной окружной дорогой в Рязани представил адвокат владельца земли — Юрий Шпаков.
Работу провела экспертная организация «ГЭТРИ». По словам защитника, она имеет все сертификаты соответствия.
В отчете говорится, что «Дикая утка» не может называться водоемом, так как она образована в результате деятельности человека, которая привела к заболачиванию местности.
В исследовании привели съемки из космоса с 1970 по 1989 год, в которых «на месте участка было поле».
Также адвокат назвал водоем «лужей, которая превратилась в гигантские размеры».
Прокуратура в свою очередь представила результаты
Стороны ходатайствовали о привлечении к делу специалистов двух экспертных организаций, для дачи пояснений.
Кроме того, прокуратура привлекала к делу письмо минприроды, согласно которому участок с «Дикой уткой» входит в лесопарковый зеленый пояс вокруг Рязани. Это также накладывает определенные ограничения на собственника.
Ранее на владельца участка с «Дикой уткой»
Он требует прекратить засыпать участок до разработки проекта мелиорации земель, запретить складировать отходы и изменять границы дна и берегов до получения решения о предоставлении водного объекта в пользование.
Напомним, об уничтожении озера «Дикая утка» на медиафоруме ОНФ рассказали президенту.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанские врачи впервые прооперировали пациента с редким заболеванием мозга
|
cледующая новость →На ремонт фонтана у рязанского «Олимпийского» требуется около трех миллионов
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.