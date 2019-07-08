В Рязани в День семьи, любви и верности наградили лучших супругов

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
В рязанском театре драмы отметили День семьи, любви и верности. Торжества начались с парада многодетных семей. Десять пар прошли по красной дорожке.
Рязанцы увидели дефиле невест: девушки показали свои свадебные платья.
На празднике были губернатор Николай Любимов и его супруга Оксана. Они отметили ценными подарками и грамотами десять рязанских пар, а также вручили медали «За любовь и верность». Также глава региона и его супруга поздравили чету Ларькиных, ставшую «Легендарной семьей Рязанской области».
«День семьи любви и верности отмечается по всей стране и в этом он стал знаковым. Одним из показателей значимости праздника стало количество людей на открытии
После награждения для зрителей выступил мужской хор Сретенского монастыря.
© RZN.info
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