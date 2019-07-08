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20:38, 8 июля 2019 248
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В Рязани в День семьи, любви и верности наградили лучших супругов

В Рязани в День семьи, любви и верности наградили лучших супругов

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В рязанском театре драмы отметили День семьи, любви и верности. Торжества начались с парада многодетных семей. Десять пар прошли по красной дорожке.

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На празднике были губернатор Николай Любимов и его супруга Оксана. Они отметили ценными подарками и грамотами десять рязанских пар, а также вручили медали «За любовь и верность». Также глава региона и его супруга поздравили чету Ларькиных, ставшую «Легендарной семьей Рязанской области».

«День семьи любви и верности отмечается по всей стране и в этом он стал знаковым. Одним из показателей значимости праздника стало количество людей на открытии памятника в Ласкове, на родине Февронии. Укрепление семейных ценностей и устоев — одна из основных задач в социальной работе в стране. Уверен, что лучшие семьи, которые мы наградим, будут крепкими и станут примером для других супругов области», — сказал Любимов.

После награждения для зрителей выступил мужской хор Сретенского монастыря.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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