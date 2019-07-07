Рязанские врачи стали «легендарной семьей» региона

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В Рязанской области выбрали «легендарную семью». Ею стала семья врачей Ларькиных, сообщил
Стаж работы всех членов семьи в медицине составил 250 лет.
«Мой отец Анатолий Иванович был заведующим кафедрой нормальной анатомии в нашем медицинском университете, — рассказал глава семьи, врач-детский хирург, эндоскопист Олег Ларькин, — многие врачи, которые сейчас трудятся в Рязани обучались у моего отца. Мама работала врачом-педиатром и посвятила своей профессии более полувека. Мы с сыном Ильей продолжаем династию в детской ОКБ. Он тоже детский хирург. И это особенно приятно — делиться знаниями с родным человеком и передавать ему профессиональные секреты».
Женская половина семьи также трудится в медицине.
Жена Олега Ларькина Алевтина — невролог, дочь Юлия выбрала специальность спортивного врача.
Ларькины получат награду «легендарной семьи» в День семьи, любви и верности.
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