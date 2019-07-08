Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:02, 8 июля 2019 79
 0    0

В региональном минздраве рассказали о состоянии пострадавшей в ДТП на Ситниковской шестилетней девочки

В региональном минздраве рассказали о состоянии пострадавшей в ДТП на Ситниковской шестилетней девочки

Фото: УМВД по Рязанской области

Главврач детской ОКБ Инна Лебедева рассказала о состоянии шестилетней девочки, пострадавшей в ДТП на улице Ситниковской. Об этом сообщил региональный минздрав.

По ее словам, ребенок получил травмы конечностей. Ее жизни ничего не угрожает.

Лебедева отметила, что девочку начали кормить, ее организм стал усваивать пищу.

ДТП произошло в воскресенье, 7 июля. В аварии погибла водитель Kia Rio. Травмы получили водитель Lexus, его 31-летний пассажир, а также 23-летняя и шестилетняя пассажирки автомобиля Kia Rio.

Пострадавшим оказали медпомощь.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 неделя назад
Статусное жилье в сердце Рязани. Квартиры в комплексе «Bridge Park» раскупаются все быстрее

Статусное жилье в сердце Рязани. Квартиры в комплексе «Bridge Park» раскупаются все быстрее

В историческом центре Рязани почти не осталось мест, где повышенная комфортность проживания сочеталась бы с максимальной доступностью социальной инфраструктуры.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:17, 3 июля 2019 53 996
В Рязани побили мировой рекорд по подтягиванию
8:55, 29 июня 2019 41 835
Feduk, красная дорожка и дождевики. В Рязани впервые прошел Единый день выпускника
20:14, 6 июля 2019 18 979
Главный федеральный инспектор по региону Сергей Яковлев покончил с собой — СМИ
13:30, 6 июля 2019 18 961
Появилось видео с места смертельной аварии на Северной окружной
12:17, 3 июля 2019 15 066
Рязанцев предупредили о дождях и грозах
Все новости
Форум