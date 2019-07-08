В региональном минздраве рассказали о состоянии пострадавшей в ДТП на Ситниковской шестилетней девочки

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Фото: УМВД по Рязанской области
Главврач детской ОКБ Инна Лебедева рассказала о состоянии шестилетней девочки, пострадавшей в ДТП на улице Ситниковской. Об этом сообщил региональный минздрав.
По ее словам, ребенок получил травмы конечностей. Ее жизни ничего не угрожает.
Лебедева отметила, что девочку начали кормить, ее организм стал усваивать пищу.
ДТП произошло в воскресенье, 7 июля. В аварии
Пострадавшим оказали медпомощь.
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