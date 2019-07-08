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18:06, 8 июля 2019 2 004
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Шереметьево выплатит компенсации за сбой в системе обработки багажа

Шереметьево выплатит компенсации за сбой в системе обработки багажа

Шереметьево планирует компенсировать авиакомпаниям расходы, связанные с задержками багажа в аэропорту. Об этом передает ТАСС со ссылкой на замгендиректора Шереметьево по производству Андрей Никулин.

По его словам, примерный объем выплат пока неизвестен. Он добавил, что ситуация на данный момент стабилизирована.

«На данный момент работа стабилизирована, стандарты по выдаче багажа в основной своей массе выполняются, стандарты по времени ожидания на стойке регистрации соблюдаются», — сказал Никулин.

Напомним, в июне в Шереметьево задерживали выдачу багажа пассажирам некоторых рейсов.

Ранее сообщалось, что ситуацию решат к 15 августа. Также стало известно, что весь задержанный багаж из аэропорта «Шереметьево» отправили владельцам.


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