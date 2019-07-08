Шереметьево выплатит компенсации за сбой в системе обработки багажа

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Шереметьево планирует компенсировать авиакомпаниям расходы, связанные с задержками багажа в аэропорту. Об этом передает
По его словам, примерный объем выплат пока неизвестен. Он добавил, что ситуация на данный момент стабилизирована.
«На данный момент работа стабилизирована, стандарты по выдаче багажа в основной своей массе выполняются, стандарты по времени ожидания на стойке регистрации соблюдаются», — сказал Никулин.
Напомним, в июне в Шереметьево задерживали выдачу багажа пассажирам некоторых рейсов.
Ранее сообщалось, что ситуацию
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьЯковлев оставил предсмертную записку — СМИ
|
cледующая новость →Теплоходный тур с ведущими детскими врачами пройдет через Рязань
В историческом центре Рязани почти не осталось мест, где повышенная комфортность проживания сочеталась бы с максимальной доступностью социальной инфраструктуры.