Весь задержанный багаж из аэропорта «Шереметьево» отправили владельцам

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Весь задержанный багаж пассажиров Шереметьево отправлен по назначению. Об этом сообщила «
«На складе остался только багаж, оставленный на долговременное хранение. Как правило, на 10-12 часов. Его погрузят в самолеты в соответствии с расписанием», — подчеркнул топ-менеджер.
Напомним, проблемы с выдачей багажа в «Шереметьево» начались в начале июня.
Тогда пресс-служба аэропорта сообщила, что ситуацию стабилизируют к концу месяца.
В конце прошлой недели вновь возникли проблемы с обработкой багажа. Большое количество багажа (около девяти тысяч единиц) не отправили по назначению.
Московская транспортная прокуратура отреагировала на произошедшее и сообщила, что некоторых руководителей ООО «Шереметьево Хэндлинг» уволили из-за задержек с выдачей багажа, возбуждено 38 дел об административных правонарушениях.
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