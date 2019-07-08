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16:10, 8 июля 2019 142
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Весь задержанный багаж из аэропорта «Шереметьево» отправили владельцам

Весь задержанный багаж из аэропорта «Шереметьево» отправили владельцам

Весь задержанный багаж пассажиров Шереметьево отправлен по назначению. Об этом сообщила «Российская Газета» со ссылкой на первого заместителя генерального директора аэропорта по производству Андрей Никулин.

«На складе остался только багаж, оставленный на долговременное хранение. Как правило, на 10-12 часов. Его погрузят в самолеты в соответствии с расписанием», — подчеркнул топ-менеджер.

Напомним, проблемы с выдачей багажа в «Шереметьево» начались в начале июня.

Тогда пресс-служба аэропорта сообщила, что ситуацию стабилизируют к концу месяца.

В конце прошлой недели вновь возникли проблемы с обработкой багажа. Большое количество багажа (около девяти тысяч единиц) не отправили по назначению.

Московская транспортная прокуратура отреагировала на произошедшее и сообщила, что некоторых руководителей ООО «Шереметьево Хэндлинг» уволили из-за задержек с выдачей багажа, возбуждено 38 дел об административных правонарушениях.


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