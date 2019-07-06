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19:51, 6 июля 2019 484
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Ситуацию с выдачей багажа в Шереметьево решат к 15 августа

Ситуацию с выдачей багажа в Шереметьево решат к 15 августа

Ситуацию с выдачей багажа в московском аэропорту Шереметьево должны стабилизировать к 15 августа. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минтранса России.

«Локального улучшения ситуации мы ожидаем к концу июля, кардинального улучшения и стабилизации — до 15 августа», — отметили в ведомстве.

До 10 июля в аэропорту будет работать утвержденный план по стабилизацию ситуации.

На совещании по теме, прошедшем 6 июля, отметили, что в «Шереметьево» «недостаточно подробно была регламентирована часть технологических процессов, не на должном уровне организована работа с персоналом».

В настоящее время в пиковые часы с 18:00 20:00 в аэропорту перераспределяют слоты для авиакомпаний. Рейсы перераспределяют по другим терминалам, а багаж — в терминал E. Отмечается, что это порядка 300 мест, проходящих не через терминал D.

В аэропорте внедряют новые системы, а также дополнительно набирают персонал.

Для полной комплектации штата в плане на прием на работу сейчас находится порядка 400 человек.

Проблемы с выдачей багажа в «Шереметьево» начались в начале июня.

Тогда пресс-служба аэропорта сообщила, что ситуацию стабилизируют к концу месяца.

В конце прошлой недели вновь возникли проблемы с обработкой багажа. По данным газеты «Ведомости», 29 и 30 июня большое количество багажа (около 9 тысяч единиц) не было отправлено по назначению.

Позже выяснилось, что около 1,5 тысячи единиц багажа скопилось в аэропорту из-за опозданий рейсов вследствие высокой грозовой активности.

Московская транспортная прокуратура отреагировала на произошедшее и сообщила, что некоторых руководителей ООО «Шереметьево Хэндлинг» уволили из-за задержек с выдачей багажа, возбуждено 38 дел об административных правонарушениях.


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