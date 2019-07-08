Рязанскую модель, снявшуюся в календаре для Путина, покусала бездомная собака

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Рязанскую модель Наталью Соболеву,
«Это произошло 7 июля в 10:30 утра. Я вышла на прогулку со своей корги в комплексе „Мещера“. Тогда на нас и напал огромный кобель. Вцепился в ногу и оставил глубокие раны», — рассказала Соболева.
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