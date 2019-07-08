Наталья Соболева приостановила съемки в «Доме 2» из-за укуса собаки

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Рязанская модель Наталья Соболева приостановила съемки в проекте «Дом 2» из-за нападения собаки.
В беседе с журналистом RZN.info девушка рассказала, что ее во время прогулки покусала бездомная собака.
«На ноге большая рваная рана, зашить ее пока нельзя — врачи сказали подождать, чтобы она немного зажила. Сейчас мне делают уколы и каждый день езжу на перевязку», — рассказала Соболева.
Также она добавила, что после того, как нога полностью заживет придется обращаться к пластическому хирургу, так как в европейских журналах, где она снимается, «достаточно щепетильно относятся к шрамам у моделей».
«Надо подождать пока нога заживет и потом с помощью пластических хирургов убрать рубцы. Мне еще повезло: она могла добраться до лица или горла. И тогда бы я уже точно не смогла сниматься», — сказала она.
Напомним, ранее появилась
Позже мэрия сообщила, что направила специалистов для
Фото группы «
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