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10:26, 8 июля 2019 1 139
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Наталья Соболева приостановила съемки в «Доме 2» из-за укуса собаки

Наталья Соболева приостановила съемки в «Доме 2» из-за укуса собаки

Рязанская модель Наталья Соболева приостановила съемки в проекте «Дом 2» из-за нападения собаки.

В беседе с журналистом RZN.info девушка рассказала, что ее во время прогулки покусала бездомная собака.

«На ноге большая рваная рана, зашить ее пока нельзя — врачи сказали подождать, чтобы она немного зажила. Сейчас мне делают уколы и каждый день езжу на перевязку», — рассказала Соболева.

Также она добавила, что после того, как нога полностью заживет придется обращаться к пластическому хирургу, так как в европейских журналах, где она снимается, «достаточно щепетильно относятся к шрамам у моделей».

«Надо подождать пока нога заживет и потом с помощью пластических хирургов убрать рубцы. Мне еще повезло: она могла добраться до лица или горла. И тогда бы я уже точно не смогла сниматься», — сказала она.

Напомним, ранее появилась информация о том, что Наталью Соболеву покусала бездомная собака.

Позже мэрия сообщила, что направила специалистов для отлова собаки.

Фото группы «Новости Рязани Вконтакте»


© RZN.info

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