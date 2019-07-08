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Появилось видео с места смертельного ДТП на улице Ситниковской, произошедшего вечером в воскресенье, 7 июля. Ролик опубликован «ВКонтакте».
Авария
В ДТП
Пострадавшим оказали медпомощь.
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.