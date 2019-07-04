Отстраненному от работы рязанскому вице-мэру продлили арест

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Отстраненному от работы рязанскому вице-мэру Сергею Пашкевичу продлили арест. Во вторник, 2 июля, Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия.
Арест продлили на два месяца — до 5 сентября.
Напомним, Пашкевича временно
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