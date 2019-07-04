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Лесной пожар на границе Рязанской и Московской областей полностью потушили. Об этом RZN.info сообщили в региональном минприроды.
Возгорание ликвидировали в среду, 3 июля. Также пожар потушили на территории военного полигона в Сельцах.
Напомним, крупный лесной пожар на границе Рязанской области и Подмосковья начался в среду, 19 июня, во время занятий по огневой подготовке на полигоне в Сельцах. Там
Огонь тушили при помощи
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В историческом центре Рязани почти не осталось мест, где повышенная комфортность проживания сочеталась бы с максимальной доступностью социальной инфраструктуры.