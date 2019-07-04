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10:55, 4 июля 2019 319
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Лесной пожар на границе Рязанской и Московской областей полностью потушили

Лесной пожар на границе Рязанской и Московской областей полностью потушили

Лесной пожар на границе Рязанской и Московской областей полностью потушили. Об этом RZN.info сообщили в региональном минприроды.

Возгорание ликвидировали в среду, 3 июля. Также пожар потушили на территории военного полигона в Сельцах.

Напомним, крупный лесной пожар на границе Рязанской области и Подмосковья начался в среду, 19 июня, во время занятий по огневой подготовке на полигоне в Сельцах. Там загорелась сухая трава, затем огонь перешел на деревья. Из-за угрозы распространения пожара местные жители готовились к эвакуации. В Минобороны уточняли, что боеприпасов или взрывчатых веществ на полигоне не было. Однако позже стало известно, что за первые два дня пожара в Сельцах взорвалось более 150 боеприпасов.

Огонь тушили при помощи парашютистов-десантников. В воскресенье, 23 июня, смог от пожаров добрался до Рязани. Горожане начали сравнивать ситуацию с той, что была в областном центре во время пожаров 2010 года.


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