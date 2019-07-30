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12:08, 30 июля 2019 215
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Пожар на комбайновом заводе локализовали

Пожар на комбайновом заводе локализовали

Пожар на комбайновом заводе, который произошел утром 30 июля, локализовали к 11:09. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Площадь возгорания в производственном помещении одного из цехов составила 500 кв м, никто из людей не пострадал.

Напомним, на месте работают 15 расчетов и 43 пожарных.


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