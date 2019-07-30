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Утром во вторник, 30 июля, в Рязани загорелся комбайновый завод. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Как уточнили в ведомстве, горит один из цехов. На место выехали десять расчетов или около 30 пожарных.
Фото из группы «Новости Рязани ВКонтакте»
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