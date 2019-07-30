RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Минсельхоз назвал причины гибели пчел в регионах центральной России. Об этом написал
Главными причинами произошедшего назвали нарушения правил использования пестицидов и агрохимикатов. К числу таких нарушений Минсельхоз отнес, в частности, проведение обработок сельскохозяйственных культур пестицидами в дневное время без предупреждения об этом пчеловодов.
По данным издания, в результате массовой гибели пчел летом 2019 года в 25 регионах России погибло 39,6 тысяч пчелосемей.
Напомним, ранее пасечники жаловались на массовую гибель пчел в
Федеральный телеканал
В региональном Россельхознадзоре журналисту RZN.info рассказали, что
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанский врач пойдет под суд за получение взятки и служебный подлог
|
cледующая новость →Водителя рязанского троллейбуса и кондуктора заставили писать объяснительные из-за девочек-зацеперов
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.