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19:04, 30 июля 2019 280
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Минсельхоз назвал причины гибели пчел в регионах центральной России 1

Минсельхоз назвал причины гибели пчел в регионах центральной России

Минсельхоз назвал причины гибели пчел в регионах центральной России. Об этом написал РБК.

Главными причинами произошедшего назвали нарушения правил использования пестицидов и агрохимикатов. К числу таких нарушений Минсельхоз отнес, в частности, проведение обработок сельскохозяйственных культур пестицидами в дневное время без предупреждения об этом пчеловодов.

По данным издания, в результате массовой гибели пчел летом 2019 года в 25 регионах России погибло 39,6 тысяч пчелосемей.

Напомним, ранее пасечники жаловались на массовую гибель пчел в Пронском и Милославском районах Рязанской области.

Федеральный телеканал снял сюжет на эту тему.

В региональном Россельхознадзоре журналисту RZN.info рассказали, что проверка уже проводится.


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