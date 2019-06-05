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В Рязанском районе массово погибли пчелы. В среду, 5 июня, в редакцию RZN.info обратился один из владельцев пасеки в селе Секиотово.
По словам мужчины, насекомые могли погибнуть из-за того, что поля обрабатывали пестицидами. При этом о проведении работ местных пасечников не предупреждали, что нарушает пункты 2.16 и 2.26 СанПина.
Известно, что пчелы также погибли в Подвязье. Ранее пасечники жаловались на массовую гибель пчел в
В региональном Россельхознадзоре RZN.info рассказали, что ведомство ведет проверку по всем поступившим обращениям рязанцев.
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