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Ущерб от паводка в Иркутской области составил 29 миллиардов рублей. Об этом сообщил
Губернатор региона Сергей Левченко сообщил, что план аварийно-восстановительных работ в зоне затопления утвержден. На местах работают оценочные комиссии профильных министерств, подведомственных учреждений и служб.
К ликвидации последствий наводнения привлечено около трех тысяч человек, 462 единицы техники, 83 плавсредства и шесть воздушных судов.
Напомним, из-за наводнения в Иркутской области тысячи жителей остаются без света, некоторые жалуются на перебои со связью. По
В области
Число погибших, по предварительным данным,
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