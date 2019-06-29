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21:11, 29 июня 2019 206
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В Иркутской области подтопило 4000 домов

В Иркутской области подтопило 4000 домов

В Иркутской области подтопило 4000 домов. Об этом сообщило ИА «ИрСити» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области.

По данным на 20:00 субботы, 29 июня, подтоплены здания в Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском и Зиминском районах.

В них живет почти 10 тысяч человек, в том числе 2,3 тысячи детей.

В зоне затопления находится 41 социально-значимый объект, более 4 тысячи приусадебных участков. Подтоплено 17 участков автомобильных дорог и 13 мостов.

В готовность приведен 41 пункт временного пребывания, в 16 из них разместили 924 человека, в том числе 282 ребенка, шесть маломобильных граждан.

По прогнозам МЧС, в ближайшие сутки под воду может уйти еще почти сотня домов.

В Иркутской области введен режим ЧС.


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