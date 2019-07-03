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15:30, 3 июля 2019 67
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Число погибших при наводнении в Иркутской области возросло до 20 человек

Число погибших при наводнении в Иркутской области возросло до 20 человек

Число погибших при наводнении в Иркутской области возросло до 20 человек. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Судьба еще восьми местных жителей неизвестна.

По последним данным, подтопленными остаются 3,4 тысячи домов в Нижнеудинском, Тайшетском и Тулунском районах, где проживают более восьми тысяч человек.

Напомним, из-за наводнения в Иркутской области тысячи жителей остаются без света, некоторые жалуются на перебои со связью. По данным МЧС, погибли почти 200 голов скота и более 30 лошадей.

В области ввели режим ЧС.


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