RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Число погибших при наводнении в Иркутской области возросло до 20 человек. Об этом сообщило РИА
Судьба еще восьми местных жителей неизвестна.
По последним данным, подтопленными остаются 3,4 тысячи домов в Нижнеудинском, Тайшетском и Тулунском районах, где проживают более восьми тысяч человек.
Напомним, из-за наводнения в Иркутской области тысячи жителей остаются без света, некоторые жалуются на перебои со связью. По
В области
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьЖитель Рассказова зарубил мать топором, спрятал ее тело в яме и сознался полицейским
|
cледующая новость →Подрядчик показал ремонт дороги, соединяющей Рязань с тремя областями
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.