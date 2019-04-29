Шерин не смог мирно договориться с кредитором о банкротстве

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Депутат Госдумы от Рязанской области Александр Шерин не смог мирно договориться с кредитором в деле о банкротстве. Об этом стало известно в понедельник, 29 апреля, на заседании арбитражного суда.
Шерин предложил своему кредитору Сергею Чудину платить ежемесячно по 30 тысяч рублей, однако сторону истца такие условия не устроили, так как сумма долга составляет более миллиона и погашение кредита затянется на долгое время.
Сторона Шерина предложила стороне истца озвучить свои условия, но представитель кредитора отказался делать это публично, ссылаясь на то, что сторона Шерина с ними знакома. Представители депутата попросили отложить заседание для продолжения переговоров.
Напомним, Сергей Чудин просит признать Шерина
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