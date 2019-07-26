Минприроды прокомментировало сообщения о вредных выбросах с нефтезавода

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В министерстве природопользования региона прокомментировали
В ведомстве отметили, что по данным измерений стационарного поста в Песочне на четверг, 24 июля, выявлены «незначительные превышения ПДК сероводорода».
Превышения зафиксировали в период с 01:20 час. До 02:00, показатель составил 1,0750 ПДК (в пределах погрешности приборов) при слабом юго-восточном ветре.
«Других превышений 24 июля, а также в первой половине дня 25 июля 2019 года стационарным постом, расположенным в Дашково-Песочне, не регистрировалось», — сообщили в минприроды.
Также замеры произвели в поселке Соколовка в среду, 24 июля, с 23:00 до 3:00 25 июля.
Превышений вредных веществ не выявили.
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