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12:32, 26 июля 2019 1 241
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Минприроды прокомментировало сообщения о вредных выбросах с нефтезавода

Минприроды прокомментировало сообщения о вредных выбросах с нефтезавода

В министерстве природопользования региона прокомментировали информацию об утечке газов и дымов с рязанского нефтезавода. Сообщение появилось на странице Николая Любимова «ВКонтакте».

В ведомстве отметили, что по данным измерений стационарного поста в Песочне на четверг, 24 июля, выявлены «незначительные превышения ПДК сероводорода».

Превышения зафиксировали в период с 01:20 час. До 02:00, показатель составил 1,0750 ПДК (в пределах погрешности приборов) при слабом юго-восточном ветре.

«Других превышений 24 июля, а также в первой половине дня 25 июля 2019 года стационарным постом, расположенным в Дашково-Песочне, не регистрировалось», — сообщили в минприроды.

Также замеры произвели в поселке Соколовка в среду, 24 июля, с 23:00 до 3:00 25 июля.

Превышений вредных веществ не выявили.

Ранее «Гринпис» сообщил об утечке сброса кислых газов и дымов с рязанского нефтезавода. Предприятие прокомментировало информацию.


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