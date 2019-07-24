А был ли выброс? На рязанском нефтезаводе прокомментировали сообщение «Гринписа» об аварии

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В среду, 24 июля, «Гринпис» на своем официальном Telegram-канале рассказал о возможной утечке сброса кислых газов и дымов.
«Нам стало известно о возможной аварии на Рязанском нефтеперерабатывающем заводе, в результате которой воздух уже вторую неделю загрязняется вредными веществами. По словам очевидца, правду об этом скрывают и от жителей города, и от московского начальства», — написала экологическая организация.
По сообщению источника «Гринписа», авария произошла на установке по производству серной кислоты.
РНПК дал официальный комментарий на это обвинение журналисту RZN.info.
«Информация, распространяемая отдельными не заслуживающими доверия интернет-ресурсами, со ссылкой на неназванный источник о некоем „инциденте“ на установке серной кислоты РНПК не соответствует действительности. Параметры работы установки производства серной кислоты АО „РНПК“ отвечают нормам технологического регламента. Установка находится на нормальном технологическом режиме», — сообщил в пресс-службе нефтеперерабатывающего завода.
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