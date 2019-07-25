Стали известны исполнители и группы-участники «Подбелки-2019». Список

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Стали известны исполнители и группы-участники фестиваля «Подбелка-2019». В списке 30 имен и названий коллективов.
Традиционно на рязанский фестиваль, чтобы показать себя, стараются попасть молодые талантливые коллективы из других городов. В этом году на сцену выйдут гости из Москвы и Подмосковья — Zhirov Band и Melancholy.
Из Рязанской области приедут «Аспект», «7 Узлов», «Формата Нет».
Одними из наиболее ярких коллективов оргкомитет назвал «Академию Музыки Крылья», уже хорошо зарекомендовавшую себя на рязанской сцене, а также самобытный коллектив «Акеларин», играющий фолк. В этом году они предстанут перед публикой в более расширенном составе.
Группу «7 узлов» из Касимова публика восторженно приняла еще в прошлом году, коллектив стал одним из открытий «Подбелки».
RZN.info публикует список исполнителей и групп, которые выступят на фестивале «Подбелка-2019»:
Как рассказали в оргкомитете, в этом году множество заявок поступило от детей и детских коллективов. Список этих участников появится в ближайшее время.
Напомним, фестиваль «Подбелка-2019» пройдет в пятницу, 2 августа. Начало в 17:00. Фестиваль традиционно откроет череду праздников в честь Дня Рязани. Организаторы фестиваля — рязанский городской сайт RZN.info и администрация Рязани.
На данный момент обнародованы имена двух хедлайнеров фестиваля, ими стали
Каждый рязанец или гость города может продемонстрировать свои таланты публике — на фестивале традиционно открыта сцена «
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