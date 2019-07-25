Стали известны исполнители и группы-участники «Подбелки-2019». Список

Стали известны исполнители и группы-участники фестиваля «Подбелка-2019». В списке 30 имен и названий коллективов.

Традиционно на рязанский фестиваль, чтобы показать себя, стараются попасть молодые талантливые коллективы из других городов. В этом году на сцену выйдут гости из Москвы и Подмосковья — Zhirov Band и Melancholy.

Из Рязанской области приедут «Аспект», «7 Узлов», «Формата Нет».

Одними из наиболее ярких коллективов оргкомитет назвал «Академию Музыки Крылья», уже хорошо зарекомендовавшую себя на рязанской сцене, а также самобытный коллектив «Акеларин», играющий фолк. В этом году они предстанут перед публикой в более расширенном составе.

Группу «7 узлов» из Касимова публика восторженно приняла еще в прошлом году, коллектив стал одним из открытий «Подбелки».

RZN.info публикует список исполнителей и групп, которые выступят на фестивале «Подбелка-2019»:

Smoozy;

Esenin Street;

Broadway;

Chuda;

Балалайка 62;

Парнас;

Академия Музыки Крылья;

Формата Нет;

Аспект;

7 Узлов;

Zhirov Band;

Свобода;

Анастасия Меньшова;

Спуутник;

Villa Victoria;

ВИА Шанс;

Вчерашний День;

Sweetmeans And Broken Bones;

Sleeping Toys;

Без Даты;

Forever Young;

Of Titans And Men;

Алексей Савкин;

Сергей Щебень;

Kindzmarauli;

Melancholy;

Акеларин;

DIF;

KAC;

FADE.

Как рассказали в оргкомитете, в этом году множество заявок поступило от детей и детских коллективов. Список этих участников появится в ближайшее время.

Напомним, фестиваль «Подбелка-2019» пройдет в пятницу, 2 августа. Начало в 17:00. Фестиваль традиционно откроет череду праздников в честь Дня Рязани. Организаторы фестиваля — рязанский городской сайт RZN.info и администрация Рязани.

На данный момент обнародованы имена двух хедлайнеров фестиваля, ими стали группа «Умка и Новый состав» и победитель «Подбелки-2018» арт-группа John Lemon.