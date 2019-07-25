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12:06, 25 июля 2019 105
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Стали известны исполнители и группы-участники «Подбелки-2019». Список

Стали известны исполнители и группы-участники «Подбелки-2019». Список

Стали известны исполнители и группы-участники фестиваля «Подбелка-2019». В списке 30 имен и названий коллективов.

Традиционно на рязанский фестиваль, чтобы показать себя, стараются попасть молодые талантливые коллективы из других городов. В этом году на сцену выйдут гости из Москвы и Подмосковья — Zhirov Band и Melancholy.

Из Рязанской области приедут «Аспект», «7 Узлов», «Формата Нет».

Одними из наиболее ярких коллективов оргкомитет назвал «Академию Музыки Крылья», уже хорошо зарекомендовавшую себя на рязанской сцене, а также самобытный коллектив «Акеларин», играющий фолк. В этом году они предстанут перед публикой в более расширенном составе.

Группу «7 узлов» из Касимова публика восторженно приняла еще в прошлом году, коллектив стал одним из открытий «Подбелки».

RZN.info публикует список исполнителей и групп, которые выступят на фестивале «Подбелка-2019»:

  • Smoozy;
  • Esenin Street;
  • Broadway;
  • Chuda;
  • Балалайка 62;
  • Парнас;
  • Академия Музыки Крылья;
  • Формата Нет;
  • Аспект;
  • 7 Узлов;
  • Zhirov Band;
  • Свобода;
  • Анастасия Меньшова;
  • Спуутник;
  • Villa Victoria;
  • ВИА Шанс;
  • Вчерашний День;
  • Sweetmeans And Broken Bones;
  • Sleeping Toys;
  • Без Даты;
  • Forever Young;
  • Of Titans And Men;
  • Алексей Савкин;
  • Сергей Щебень;
  • Kindzmarauli;
  • Melancholy;
  • Акеларин;
  • DIF;
  • KAC;
  • FADE.

Как рассказали в оргкомитете, в этом году множество заявок поступило от детей и детских коллективов. Список этих участников появится в ближайшее время.

Напомним, фестиваль «Подбелка-2019» пройдет в пятницу, 2 августа. Начало в 17:00. Фестиваль традиционно откроет череду праздников в честь Дня Рязани. Организаторы фестиваля — рязанский городской сайт RZN.info и администрация Рязани.

На данный момент обнародованы имена двух хедлайнеров фестиваля, ими стали группа «Умка и Новый состав» и победитель «Подбелки-2018» арт-группа John Lemon.

Каждый рязанец или гость города может продемонстрировать свои таланты публике — на фестивале традиционно открыта сцена «Свободный микрофон».


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