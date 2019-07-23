Полиция рассказала о смертельном ДТП с ребенком в Спасском районе

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Фото: УМВД по Рязанской области
Полиция рассказала о смертельном ДТП, которое произошло 22 июля в Спасском районе.
В 16:05 на 4 километре грунтовой дороги М-5 56-летний москвич на Volvo XC60 наехал на четырехлетнего ребенка. По предварительной информации, водитель не убедился в безопасности маневра при начале движения.
От полученных травм мальчик
«Ежегодно с началом летних каникул увеличивается число ДТП с участием несовершеннолетних. Зачастую получается так, что дети на время отдыха оказываются предоставлены самим себе. Большинство подобных ДТП можно было бы избежать, если бы родители более ответственно относились к безопасности своих детей», — отметили в пресс-службе регионального УМВД.
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