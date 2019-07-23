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10:26, 23 июля 2019 593
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В Спасском районе водитель «Вольво» насмерть сбил четырехлетнего ребенка

В Спасском районе водитель «Вольво» насмерть сбил четырехлетнего ребенка

В Спасском районе водитель «Вольво» насмерть сбил четырехлетнего ребенка. Об этом сообщил ТКР.

ДТП произошло в понедельник, 22 июля, в 16:05.

В Спасском районе на четвертом километре грунтовой автодороги, соединяющей трассу М5 и поселок Ленинский Спасского района, 56-летний москвич на Volvo XC60, по предварительным данным, при начале движения не убедился в безопасности маневра и сбил четырехлетнего ребенка. В результате ДТП мальчик погиб.

По факту происшествия проводится проверка, все обстоятельства уточняются.


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