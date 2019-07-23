RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Спасском районе водитель «Вольво» насмерть сбил четырехлетнего ребенка. Об этом сообщил
ДТП произошло в понедельник, 22 июля, в 16:05.
В Спасском районе на четвертом километре грунтовой автодороги, соединяющей трассу М5 и поселок Ленинский Спасского района, 56-летний москвич на Volvo XC60, по предварительным данным, при начале движения не убедился в безопасности маневра и сбил четырехлетнего ребенка. В результате ДТП мальчик погиб.
По факту происшествия проводится проверка, все обстоятельства уточняются.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьКалужане пожаловались на рухнувшую стену между кладбищем и двором
|
cледующая новость →Следователи присоединились к поискам двух пропавших девочек в Рязанской области
Интервью со старшим помощником руководителя следственного управления по кадрам Оксаной Фроловой.