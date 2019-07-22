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В Рязани отремонтируют дорогу на Приокском путепроводе. Об этом сообщил сайт горадминистрации.
С 22 по 28 июля планируется также заделать ямы на участках дорог по улицам в районе детской ОКБ, на улице Забайкальской.
Всего с начала года выбоины заделали на 149 рязанских улицах. Общая площадь ремонта составила больше 23 тысяч квадратных метров.
Ранее мэрия
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