На восьми рязанских улицах заделали ямы. Фото

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Фото: Администрация Рязани
За неделю с 15 по 21 июля в Рязани заделали ямы на восьми улицах. Об этом сообщил
Общая площадь ремонта составила 790 квадратных метров.
Работы выполнили на улицах Белякова, Коняева, Забайкальской, Рязанской, Новаторов — от дома №3 до дома №19 корпус2, Октябрьской в районе пересечения с улицами Молодежной Молодцова, проезде к школе №70 (улица Сельских Строителей, дом №4а), проезде к детскому саду №135 (улица Сельских Строителей, дом №2а), Интернациональной в районе детской ОКБ имени Н.В. Дмитриевой.
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