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12:15, 2 июля 2019 190
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Власти Чехии разрешили российским авиакомпаниям обслуживать рейсы на территории страны

Власти Чехии разрешили российским авиакомпаниям обслуживать рейсы на территории страны

Власти Чехии разрешили российским авиакомпаниям обслуживать рейсы на территории страны. Об этом написал ТАСС со ссылкой на Минтранс республики.

Напомним, ранее власти Чехии запретили рейсы «Аэрофлота» из России, а Минтранс РФ обвинил республику в нарушении соглашений об авиаперелетах.


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