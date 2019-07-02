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Власти Чехии запретили рейсы «Аэрофлота» из России. Об этом авиакомпания сообщила на своем официальном
«Несмотря на то, что у Аэрофлота есть все технические возможности для обеспечения рейсов, чешские авиационные власти приняли решение аннулировать разрешение на выполнение рейсов», — говорится в заявлении.
Речь идет о рейсах SU2010/2011, SU2014/2015, SU2016/2017 и SU2018/2019 в Прагу на 2 июля. Рейсы SU2012/2013 и SU2024/2025 продолжат выполняться.
Причину решения чешских властей в «Аэрофлоте» не уточнили.
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