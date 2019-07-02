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9:13, 2 июля 2019 263
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Власти Чехии запретили рейсы «Аэрофлота» из России

Власти Чехии запретили рейсы «Аэрофлота» из России

Власти Чехии запретили рейсы «Аэрофлота» из России. Об этом авиакомпания сообщила на своем официальном сайте.

«Несмотря на то, что у Аэрофлота есть все технические возможности для обеспечения рейсов, чешские авиационные власти приняли решение аннулировать разрешение на выполнение рейсов», — говорится в заявлении.

Речь идет о рейсах SU2010/2011, SU2014/2015, SU2016/2017 и SU2018/2019 в Прагу на 2 июля. Рейсы SU2012/2013 и SU2024/2025 продолжат выполняться.

Причину решения чешских властей в «Аэрофлоте» не уточнили.


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