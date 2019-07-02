Минтранс обвинил власти Чехии в нарушении соглашения с Россией

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Минтранс России обвинил чешские авиавласти в нарушении соглашения между странами. Сообщение пресс-службы ведомства опубликовало
«Эти действия чешских авиавластей нарушают соглашение о воздушном сообщении между нашими странами», — сказали в пресс-службе и добавили, что переговорный процесс между российскими и чешскими авиавластями продолжается.
Напомним,
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