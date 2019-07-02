В рязанском минздраве рассказали о состоянии выпавшего из окна мальчика

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Фото: Pixabay.com
В рязанском минздраве рассказали, что
Компьютерная диагностика показала, что ребенок получил различные повреждения.
«Ребенку 6 лет 10 месяцев, — уточнили в ведомстве. — Скорая была на месте через четыре минуты. Оперативная доставка в стационар».
Напомним, мальчик выпал из окна третьего этажа. Предварительно, перед этим он
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