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21:20, 2 июля 2019 76
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В рязанском минздраве рассказали о состоянии выпавшего из окна мальчика

В рязанском минздраве рассказали о состоянии выпавшего из окна мальчика

Фото: Pixabay.com

В рязанском минздраве рассказали, что выпавший из окна мальчик находится в стабильно тяжелом состоянии. Его госпитализировали в детскую ОКБ.

Компьютерная диагностика показала, что ребенок получил различные повреждения.

«Ребенку 6 лет 10 месяцев, — уточнили в ведомстве. —  Скорая была на месте через четыре минуты. Оперативная доставка в стационар».

Напомним, мальчик выпал из окна третьего этажа. Предварительно, перед этим он облокотился на москитную сетку. Следователи начали проверку.


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